Дегустация детского питания организована в школах и детсадах Нижнего Тагила

Дегустация питания в различных учебных учреждениях может быть организована различными способами. Так, в некоторых учреждениях попробовать питание можно раз в неделю, а в детских садах города сразу несколько объединений организовали «неделю дегустаций».

У нас проходила недавно дегустация, у нас была «неделя завтраков». Родители приходили утром, пробовали завтраки ребят, оставляли свои отзывы,рассказала редакции TagilCity.ru заведующая детским садом № 198.

На этой неделе продегустировать завтраки могут родители воспитанников детского сада № 110.

Это очень хорошее и правильное мероприятие. Родители должны знать, чем питается их ребенок,рассказала мама юной тагильчанки.

Попробовать еду в учебных заведениях может каждый родитель. После дегустации можно в письменном виде выразить свои пожелания, они будут учтены подрядной организацией.

К дегустации отношусь хорошо. Считаю, что это не просто формальность. Хорошо, что отзыв в нашей школе можно оставить в письменном виде и подробно. В основном все замечания родителей учитываются. В целом кормят неплохо,сказала мама ученика школы № 55.

Для того чтобы провести дегустацию родители должны обратиться с просьбой к родительскому комитету или администрации учебного заведения.

Дегустация проводится в тех учреждениях, где родители изъявили желание провести такое мероприятие. Подрядная организация не отказывает в таком случае, родительский комитет просит - проходят дегустации. Все пожелания родителей подрядчики учитывают,сообщила редакции TagilCity.ru Татьяна Удинцева – глава управления образования Нижнего Тагила.

В целом, как отмечают родители, организацией питания своих детей они довольны.