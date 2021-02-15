«Рифей» объединился с Союзом отходоперерабатывающих предприятий УрФО

4 февраля было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах перевода на замкнутый цикл обращения ТКО. Документ имеет важное значение для достижения целей нацпроекта «Экология».
В приоритете стоит задача по формированию сырьевой базы, утилизации и обезвреживанию отходов. Второй задачей станет реализация мер по вовлечению в процесс раздельного накопления ТКО жителей Свердловской области.
Главным итогом взаимодействия сторон должно стать поэтапное формирование в регионе экономически эффективного, экологически безопасного и динамично развивающегося рынка обращения с ТКО.
Напомним, в Нижнем Тагиле устанавливают контейнеры для раздельного сбора пластика и жести, в городе планируется установка 30 контейнеров.