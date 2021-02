Суд обязал владельца батута выплатить 75 тысяч за травму девочки в Каменске-Уральском

Суд обязал владельца батута выплатить 75 тысяч рублей компенсации из-за перелома руки трехлетней девочки.

Происшествие случилось в конце лета 2019 года. Жительница Каменска-Уральского привела свою дочь и отправила попрыгать на батут, в результате чего малышка сломала руку и находилась три недели на лечении. Девочке был наложен гипс, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Прокуратура организовала проверку и выяснила владельца батута. Кроме того, выявились нарушение при организации работы аттракциона — отсутствовал механик. В случае, когда травмировалась девочка, мужчина сам выполнял обязанности оператора, но отлучился и женщина пустила ребенка на батут без проведенного инструктажа. В силу возраста, малышка не могла прочитать правила поведения на аттракционе. Прокурор направил результаты проверки в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда в размере 75 тысяч рублей. Суд удовлетворил данные требования. Ответчик попытался оспорить решение суда первой инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменений. Напомним, в январе 2020 в Артемовском местная жительница поскользнулась и упала на крыльце школы. В результате женщина сломала ногу. Суд постановил выплатить ей 180 тысяч рублей компенсации. Жительница Артемовского отсудила у школы 180 тысяч рублей за перелом ноги

