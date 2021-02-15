Суд обязал владельца батута выплатить 75 тысяч за травму девочки в Каменске-Уральском

Прокуратура организовала проверку и выяснила владельца батута. Кроме того, выявились нарушение при организации работы аттракциона — отсутствовал механик. В случае, когда травмировалась девочка, мужчина сам выполнял обязанности оператора, но отлучился и женщина пустила ребенка на батут без проведенного инструктажа. В силу возраста, малышка не могла прочитать правила поведения на аттракционе.