Суд обязал владельца батута выплатить 75 тысяч за травму девочки в Каменске-Уральском

Суд обязал владельца батута выплатить 75 тысяч за травму девочки в Каменске-Уральском

Сегодня, 14:27ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Суд обязал владельца батута выплатить 75 тысяч рублей компенсации из-за перелома руки трехлетней девочки.

Происшествие случилось в конце лета 2019 года. Жительница Каменска-Уральского привела свою дочь и отправила попрыгать на батут, в результате чего малышка сломала руку и находилась три недели на лечении. Девочке был наложен гипс, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Прокуратура организовала проверку и выяснила владельца батута. Кроме того, выявились нарушение при организации работы аттракциона — отсутствовал механик. В случае, когда травмировалась девочка, мужчина сам выполнял обязанности оператора, но отлучился и женщина пустила ребенка на батут без проведенного инструктажа. В силу возраста, малышка не могла прочитать правила поведения на аттракционе.

Прокурор направил результаты проверки в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда в размере 75 тысяч рублей. Суд удовлетворил данные требования.

Ответчик попытался оспорить решение суда первой инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Напомним, в январе 2020 в Артемовском местная жительница поскользнулась и упала на крыльце школы. В результате женщина сломала ногу. Суд постановил выплатить ей 180 тысяч рублей компенсации.

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