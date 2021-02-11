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Жительница Артемовского отсудила у школы 180 тысяч рублей за перелом ноги

11 февраля 2021, 06:56
Фото: 1mediainvest.ru
Жительница Артемовского отсудила у школы 180 тысяч рублей за перелом ноги, который получила у крыльца учебного заведения, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В январе 2020 года женщина вместе с мужем привезла дочь в школу № 10. Она проводила ребенка на уроки, а выйдя на улицу, поскользнулась и упала у крыльца учебного заведения.

Когда супруг пошел на помощь жене, он увидел, что ей помогает идти учитель физкультуры. По приезду в больницу врачи диагностировали у потерпевшей закрытый перелом наружной и внутренней лодыжки со смещением, а также разрыв связок.

Через три дня женщину прооперировали, после чего она три недели провела в больнице. В июле 2020 года пострадавшей была сделана вторая операция. Через год ей предстоит третье операционное вмешательство. С января по август 2020 года она находилась на больничном.

Женщина подала иск в Артемовский городской суд к школе, в котором просила взыскать с ответчика 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично на сумму 180 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Он просил отказать истцу, мотивировав это тем, что ступени крыльца здания школы были в надлежащим состоянии. Кроме того, истец не доказал факт получения травмы на территории школы, а размер компенсации морального вреда завышен.

Суд второй инстанции оставил решение Артемовского городского суда без изменения и обязал учебное заведение выплатить женщине 180 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан, который он сдал в химчистку.

Екатеринбуржец отсудил у химчистки более 240 тысяч рублей за испорченный сарафан
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