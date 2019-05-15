В Екатеринбурге защитники сквера у Театра драмы предстали перед судом
В отношении участников протестных акций в сквере у Театра драмы, задержанных в ночь на 15 мая, начались судебные процессы. На скамье подсудимых оказался 21 человек, сообщает «ЕТВ».
Первое заседание в отношении Сергея Тимофеева прошло в закрытом режиме по просьбе подсудимого. Его приговорили к пяти суткам ареста по статье «Мелкое хулиганство» (по ней проходят все задержанные в сквере у Театра драмы). На второе заседание, где рассматривалось дело Леонида Яковлева, суд допустил представителей прессы. Яковлев виноватым себя не считает.
Я пришел в сквер, чтобы понять, против чего протестуют горожане. Когда пьяные люди начали устраивать провокации с полицией, я понял, что это не то, что мне нужно. И вместе с другом двинулся на выход из сквера. Уходили мы по набережной. И увидели двух девушек, возможно, они были не трезвы. Они стояли, прислонившись к забору. И в этот момент к ним подошел полицейский. Сначала оттолкнул одну девушку, а потом — вторую. Да так сильно, что она упала на камни. Я не удержался и сделал полицейскому замечание: «Ты что, бог в погонах?». После этого он меня задержал и повел в автозак. По дороге я не сопротивлялся, но от полицейского наслушался, что бы он со мной сделал, если бы ему дали такую возможность. Другие полицейские были адекватны. Ночь я провел в камере, там тоже было не сказать, чтобы жуть. Даже покормили консервированной кашей. А вот сейчас узнаю, что мне за все это грозит,рассказал задержанный.
В ходе заседания суд опросил полицейского, который задерживал Яковлева и изучил предоставленную видеозапись задержания. Со слов подсудимого, сотрудники ППС угрожали ему заключением в изоляторе временного содержания и вынудили подписать протокол. Изучив материалы дела, судья назначил задержанному семь суток ареста. Пять суток получил третий молодой человек по фамилии Андреев. В этот же день стало известно о том, что основателя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину обвиняют в организации несанкционированных акций протеста. После опроса в полиции, с неё взяли обязательство о явке и составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, массовые задержания противников строительства храма Святой Екатерины произошли в ночь на 15 мая во время второй акции протеста. В столкновениях прошедшей ночью пострадали пять человек, они доставлены в больницы Екатеринбурга.