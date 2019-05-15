В Екатеринбурге защитники сквера у Театра драмы предстали перед судом

Я пришел в сквер, чтобы понять, против чего протестуют горожане. Когда пьяные люди начали устраивать провокации с полицией, я понял, что это не то, что мне нужно. И вместе с другом двинулся на выход из сквера. Уходили мы по набережной. И увидели двух девушек, возможно, они были не трезвы. Они стояли, прислонившись к забору. И в этот момент к ним подошел полицейский. Сначала оттолкнул одну девушку, а потом — вторую. Да так сильно, что она упала на камни. Я не удержался и сделал полицейскому замечание: «Ты что, бог в погонах?». После этого он меня задержал и повел в автозак. По дороге я не сопротивлялся, но от полицейского наслушался, что бы он со мной сделал, если бы ему дали такую возможность. Другие полицейские были адекватны. Ночь я провел в камере, там тоже было не сказать, чтобы жуть. Даже покормили консервированной кашей. А вот сейчас узнаю, что мне за все это грозит,рассказал задержанный.