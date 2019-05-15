В Храме-на-Драме устроили флешмоб с фонариками. Посмотрите, как красиво
Противники строительства Собора святой Екатерины устроили световой флешмоб у сквера за Театром драмы. Редакция TagilCity.ru наблюдает за происходящим.
На третий день стихийных акций в 21:30 защитники сквера в Екатеринбурге собрались на световой флешмоб за Драмтеатром.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от @ kan_elan
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тем временем в Екатеринбурге начался флешмоб — тысячи людей включили фонарики на телефонах и скандируют: «Мы за сквер» Зону строительства огородили новым цельнометаллическим забором. Сквер с протестующими тоже огородили, но попроще — такой же сеткой как та, которую вчера снесли участники акции. А каждый забор, в свою очередь, огородили плотным рядом омоновцев в касках. Также сообщается, что начались новые задержания. Людей сгребают небольшими группами и отводят в автозаки для «проверки документов». А местные власти решили пойти на шантаж и намекнули екатеринбуржцам, что за бузотёрство они могут лишиться ряда плюшек: новой ветки метро, крупных международных мероприятий. #Екатеринбург #мызасквер #новостироссии
Публикация от канал ЧАА (@chaa.tv)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Jelly (@leikoplastya)
Пролей свет на происходящее, и пусть этот момент в истории Екатеринбурга не останется незамеченным, с таким призывом обратились организаторы группы во ВКонтакте «Включи свет» к своим подписчикам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Люди пришли, #мызасквер . Но по мне так это четно😔
Публикация от Андрюша (@andreylabykin)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКОННО: - это подписать петицию на roi.ru - если она наберет нужное количество голосов, есть надежда, что вопрос будет вынесен на референдум! https://www.roi.ru/52715/ Чтобы проголосовать нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг! Многие уже там зареганы. Кто еще нет -это несложно, но это требует немного терпения и времени - гораздо меньше, чем сходить в магазин и точно меньше, чем простоять всю ночь у сквера. Прошу людей репостить, подписывать, рассказывать друзьям. Это важно! Как выяснилось все еще далеко не все знают, что происходит у нас в городе. А те, кто хочет помочь и живут в других городах - могут выразить свое мнение! #засквер #скверубыть #намнуженвоздух#засквер #мызасквер #екатеринбург #екб#екатеринбургсегодня #новостиекатеринбург
Публикация от Белла Риасс (@bella_riass)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СРОЧНО ВСЕМ!!! 2 вещи: 1. Сегодня, 15 мая в 21:30 в сквере у Театра драмы пройдет флешмоб «Включи свет». Можно зажечь фонари и осветить огороженную под храм территорию. Цель флешмоба — «пролить свет на происходящее сегодня». От себя призываю! Не надо ничего ломать! не надо давать поводов считать наши акции хулиганскими и пьяными выходками! К флешмобу присоединится Питер и Москва. 2. САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКОННО: - это подписать петицию на roi.ru - если она наберет нужное количество голосов, есть надежда, что вопрос будет вынесен на референдум! https://www.roi.ru/52715/ Чтобы проголосовать нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг! Многие уже там зареганы. Кто еще нет -это несложно, но это требует немного терпения и времени - гораздо меньше, чем сходить в магазин и точно меньше, чем простоять всю ночь у сквера. Прошу людей репостить, подписывать, рассказывать друзьям. Это важно! Как выяснилось все еще далеко не все знают, что происходит у нас в городе. А те, кто хочет помочь и живут в других городах - могут выразить свое мнение! #засквер #скверубыть #намнуженвоздух#засквер #мызасквер #екатеринбург #екб#екатеринбургсегодня #новостиекатеринбург
Публикация от Белла Риасс (@bella_riass)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Коростелева Елена (@korosteleva_elena_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Александр Новоселов (@cl0wncr0wn)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Уля Е. Головачева (@ul_yasha)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Моя страна - моя надежда Хочу в ней жить сто тысяч лет Не важно что глава - невежда Он - наш счастливый амулет Он демонстрирует кулак соседям Забыв какой в стране разгром Он думает что мы все бредим Красивым, бесполезным сном Где мы свободны в интернете Где выбираем как нам жить Где стоимость русской есть монете Где просто - Человеком быть. Мы ждём - появится на этом свете Тот - кто смыслом сможет озарить Примчится гений на ракете И сможет сон осуществить Народ запутан в эти сети И продолжает молча гнить Нет счастья в этом амулете Который нужно возносить Российский раб как на макете Согласен за копейки быть Лишь иллюстрацией в буклете О том, как здесь прекрасно жить Успокоение найдём в ответе Народу есть чем козырь бить Настало время в красном цвете За годы униженЬЯ мстить Российский бунт - бессмысленный и беспощадный И нет у Россиян простой дороги Жирующий чиновник жадный Панически уносит ноги Нам нужно выползти из нор Добраться до верховной власти Чтоб никогда какой-то вор Не перепрОдал наше счастье #мызасквер #Екатеринбург #скверубыть
Публикация от Katerina Tretyakova (@trekatarina)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пока рисовала , было ощущение полной безысходности . Будто бы стучала в бетонную стену 5 метров толщиной . А ещё было жаль , что многие воспоминания из этого сквера , безумно счастливые и дорогие мне , теперь приобрели скорее печальный характер. И очень жаль , что некоторые выходят на защиту сквера с мыслями , что это ВОЙНА, которую мы должны выиграть . Не думаю , что это стоит называть войной . И надеюсь , что никогда и не нужно будет . #засквер#скверубыть#невойна
Публикация от @ lia_mefato
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ж: жизнь #скверубыть #мызасквер #город_Е сегодня
Публикация от street_glyphs (@street_glyphs)
Тысячи жителей уральской столицы собрались у сквера со стороны театра Драмы, зажгли свет и скандировали «Мы за сквер!».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Daria (@ms_axe)
Метафорическая цель акции — в попытке пролить свет на происходящее, не дать замолчать и не забыть очередную попытку распорядиться нашим городом на своё усмотрение. Камеры помнят всё, как и новостные хроники, сообщили организаторы акции на своем портале в социальной сети.
Напомним, акции протеста начались в Екатеринбурге после того, как 13 мая вокруг сквера на Октябрьской площади появился забор. Митингующие выступают против строительства Собора святой Екатерины. Акции протеста собирают тысячи неравнодушных граждан. 14 мая в Екатеринбурге состоялась встреча противников и защитников строительства Храма-на-Драме, в результате которой сторонам не удалось добиться компромисса.