В Храме-на-Драме устроили флешмоб с фонариками. Посмотрите, как красиво

На третий день стихийных акций в 21:30 защитники сквера в Екатеринбурге собрались на световой флешмоб за Драмтеатром.

Пролей свет на происходящее, и пусть этот момент в истории Екатеринбурга не останется незамеченным, с таким призывом обратились организаторы группы во ВКонтакте «Включи свет» к своим подписчикам.

Тысячи жителей уральской столицы собрались у сквера со стороны театра Драмы, зажгли свет и скандировали «Мы за сквер!».

Метафорическая цель акции — в попытке пролить свет на происходящее, не дать замолчать и не забыть очередную попытку распорядиться нашим городом на своё усмотрение. Камеры помнят всё, как и новостные хроники, сообщили организаторы акции на своем портале в социальной сети.