Территории для благоустройства в 2023 году обсуждаются в Нижнем Тагиле

Оно стартовало с 15 декабря 2021 года и продолжится до 14 января 2022 года. Объекты сформированы на основании предложений тагильчан в ходе опроса. Свои предложения горожане направили в управление городским хозяйством администрации.
В список были включены 11 территорий:
Там предлагается обустроить тротуар, площадки для скульптур, разместить городскую мебель и смотровые площадки, а также зрительные места у водопада, лестницы, наружное освещение, туалеты и провести озеленение.
Горожане предложили оформить центральный вход и сделать зоны отдыха. Кроме того, жители хотели бы, чтобы в сквере появилось озеленение, детские площадки, фонтан, скейт-площадки, место для выгула собак, спортплощадка и пляжная зона.
На этой территории предложено сделать дорожки, зону отдыха, освещение, озеленение, смотровую площадку, цветники и так далее. Также жители предложили сделать парковку.
На дворовой территории тагильчане предложили отремонтировать лестницы, сделать игровую площадку, озеленение и тротуары.
Здесь также предлагается сделать дорожки и парковки. Помимо этого тагильчане заявили, что требуется проведение мероприятий по водоотведению, ремонт памятника и установка для него архитектурной подсветки.
В данном случае предложено отремонтировать памятник, постамент, установить остановку и городскую мебель. Также тагильчане считают, что там требуется озеленение.
Эту территорию предлагается очистить от засохших насаждений, обустроить тропинки, сделать площадку для мини-футбола, спортивную с тренажерами и для отдыха, а также сцену.
Здесь предложено отремонтировать парковки, обустроить освещение и видеонаблюдение, сделать озеленение и установить игровой комплекс.
Вокруг парка предлагается сделать ограждения, обустроить главный вход и парковки, велодорожки, детские и игровые площадки, установить туалет и провести озеленение.
На этой территории требуется развитие дорожек, тротуаров, наружное освещение и места для отдыха и игр.
В этом сквере предлагается отремонтировать фонтан, благоустроить территорию вокруг памятника Н. Н. Демидову, сделать площадки для отдыха и установить скульптуры.
Голосование за понравившиеся объекты благоустройства возможно на специальной странице на сайте администрации города. Объекты, которые наберут больше всего голосов будут вынесены на рейтинговое голосование.