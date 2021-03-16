Замена канализации за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле обойдется в 5,5 млн

Аукцион по выполнению работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора длиной 182 метра от камер переключения за ГДДЮТ до улицы Красногвардейская в сторону ДОСААФ размещен на сайте госзакупок 12 марта. При этом необходимо разрушить существующий коллектор. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 марта. Начальная сумма контракта составляет 5,5 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 30 июня 2021 года.
Согласно смете, подрядчик должен разработать грунт в траншеях глубиной до двух метров экскаватором «обратная лопата» и вручную и погрузить его на самосвалы. Затем необходимо устроить песчаное основание под трубы и бетонные упоры.
Далее подрядчику необходимо разрушить старый трубопровод с помощью пневмопробойника и проложить новые полиэтиленовые трубы диаметром 500 миллиметров, а также установить обжимные, соединительные и регулировочные муфты. В сухих грунтах нужно обустроить круглые сборные железобетонные канализационные колодцы диаметром два метра. После работ необходимо засыпать котлованы землей.
«Водоканал» меняет старую канализацию, чтобы после строительства «Тагильской лагуны» второй очереди не было коммунальных аварий, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, в Нижнем Тагиле за ГДДЮТ на набережной пруда началось строительство «Тагильской лагуны-2», подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». На реализацию проекта потратят 556 миллионов рублей. На территории будут размещены площадки для секций и кружков, места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Завершить работы планируется к 300-летию Нижнего Тагила.