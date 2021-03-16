Замена канализации за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле обойдется в 5,5 млн

Аукцион по выполнению работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора длиной 182 метра от камер переключения за ГДДЮТ до улицы Красногвардейская в сторону ДОСААФ размещен на сайте госзакупок 12 марта. При этом необходимо разрушить существующий коллектор. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 марта. Начальная сумма контракта составляет 5,5 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 30 июня 2021 года.