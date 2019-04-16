Несовершеннолетний сын главы Серова заработал за год 409 тысяч рублей
Сегодня, 10:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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15 апреля на официальном сайте Серова был опубликован документ, согласно которому несовершеннолетний сын главы города Василия Сизикова заработал за 2018 год 409 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».
Также в декларации о доходах говорится о том, что сын Сизикова имеет в пользовании жилой дом площадью 552,8 кв. м и квартиру площадью 212 кв. м.
Сам мэр за 2018 год заработал 2,58 млн рублей, и в пользовании у него находятся два жилых дома – 121,3 кв. м и 296 кв. м.
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