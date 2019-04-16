Несовершеннолетний сын главы Серова заработал за год 409 тысяч рублей

Также в декларации о доходах говорится о том, что сын Сизикова имеет в пользовании жилой дом площадью 552,8 кв. м и квартиру площадью 212 кв. м.

Сам мэр за 2018 год заработал 2,58 млн рублей, и в пользовании у него находятся два жилых дома – 121,3 кв. м и 296 кв. м.