В Екатеринбурге представители сети магазинов высказались в поддержку сквера
Представители сети бьюти-магазинов «Золотое яблоко» на своей официальной странице в instagram высказались в поддержку сквера за Театром драмы в Екатеринбурге.
Официальный аккаунт «Золотого яблока» имеет более двух миллионов подписчиков. Пост в поддержку сквера за Драмтеатром на Октябрьской площади уже собрал более 18 тысяч лайков. Авторы обращения подчеркивают, что не выступают против строительства Собора святой Екатерины, однако не поддерживают вырубку сквера.
Мы не против строительства храма, но ещё мы за зелёный город, и надеемся, что сквер останется, ведь парковых зон в Екатеринбурге совсем мало, написано в посте.
Магазины косметики и парфюмерии принадлежат предпринимателям Максиму Паняку и Ивану Кузавлеву, которые отказались от комментариев, сообщают «Моменты».
Напомним, вечером 15 мая противники строительства Храма-на-Драме вышли к скверу и зажгли тысячи огней, устроив флешмоб. Таким образом уральцы хотели пролить свет на ситуацию вокруг Храма святой Екатерины.