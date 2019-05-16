В Екатеринбурге представители сети магазинов высказались в поддержку сквера

Официальный аккаунт «Золотого яблока» имеет более двух миллионов подписчиков. Пост в поддержку сквера за Драмтеатром на Октябрьской площади уже собрал более 18 тысяч лайков. Авторы обращения подчеркивают, что не выступают против строительства Собора святой Екатерины, однако не поддерживают вырубку сквера.

Мы не против строительства храма, но ещё мы за зелёный город, и надеемся, что сквер останется, ведь парковых зон в Екатеринбурге совсем мало, написано в посте.

Магазины косметики и парфюмерии принадлежат предпринимателям Максиму Паняку и Ивану Кузавлеву, которые отказались от комментариев, сообщают «Моменты».