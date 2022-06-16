Пинаев предложил новые варианты размещения исправительного центра в Нижнем Тагиле

Горожане активно выражают несогласие с планами размещения центра для преступивших закон мужчин в микрорайоне ГГМ. Тагильский градоначальник поддерживает недовольство граждан. По его мнению, во ФСИН не приняли во внимание, что ГГМ - спальный микрорайон, в котором не должно быть потенциального источника неспокойствия.
Как рассказал мэр, участок был предоставлен федеральным центром по просьбе ФСИН без согласования с руководством города. На его взгляд, это недопустимо, ведь в столь важных вопросах обязательно надо учитывать мнение местных жителей.
Владислав Пинаев рассказал о сложившейся ситуации заместителю свердловского губернатора Алексею Шмыкову. Руководство региона с пониманием отнеслось к проблеме.
Нас услышали, в ближайшее время определятся с выбором, и, я надеюсь, вопрос будет решен,сказал Владислав Пинаев.
Градоначальник предлагает под центр два других помещения: на улице Индустриальной или на выезде с Вагонки. В обоих случаях здания не используются и могут быть оперативно переделаны под нужды ФСИН, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации