Православного активиста из Екатеринбурга обвинили в разжигании ненависти

Православного активиста Максима Румянцева обвиняют в разжигании ненависти после его видео в социальных сетях, где он набросился на водителя автобуса с руганью.

На него уже поступили заявления в полицию и прокуратуру. Сам ролик был размещен около двух месяцев назад. На видео Максим догнал автобус, перегородил ему дорогу своим автомобилем и забежал в салон общественного транспорта. Там он стал оскорблять водителя. Из России уезжай, понял. Поддерживаете, да? У меня ребенку семнадцать лет, он сегодня высадил ее на трассе (на автобусной остановке. — Прим. ред.), говорит он на видео. Водитель попытался оправдаться, заявляя, что девушка ничего не платила и ничего не говорила. Однако активист заявляет, что у девочки не прошла оплата по карте. Он возмутился, что ребенок был высажен на трассе, а также пообещал наказать и депортировать водителя. В завершение он обозвал водителя. Вовремя конфликта никто из пассажиров не вмешался, а некоторые пенсионеры даже поддержали Румянцева, пишет Е1. В зарегистрированной жалобе главу свердловской прокуратуры Бориса Крылова попросили принять меры. Такое же обращение отправлено главе свердловского МВД Александру Мешкову. Напомним, Максим Румянцев стал известен в Екатеринбурге после того, как судился с Максимом Шибановым. Двое мужчин вступили в конфликт во время массовых протестов в сквере у театра Драмы в 2019 году. Тогда Румянцев вел прямой эфир из сквера, где обзывал девочкой Шибанова. Последний не выдержал и толкнул журналиста. В результате большинство встали на сторону Шибанова. Уральские журналисты писали открытое письмо и просили не считать Румянцева их коллегой. Суд однако счел Шибанова виновным и назначил ему штраф.

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