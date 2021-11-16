Штрафы для студентов-целевиков будут увеличены в Свердловской области

Штрафы для студентов-целевиков будут увеличены в Свердловской области
Штрафы для студентов-целевиков будут увеличены в Свердловской области
Сегодня, 13:40ОбществоФото: pixabay.com
Штрафы для студентов целевых направлений, которые после завершения обучения не идут работать по специальности, будут увеличены в Свердловской области. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на выступлении в Законодательном собрании.

О проблеме с кадрами Евгению Куйвашеву рассказал депутат Владимир Радаев. Он привел в пример горбольницу № 4 Нижнего Тагиле, куда приходят студенты-медики, проходят практику и ординатуру, но работать не остаются.

Штрафы по целевому набору будут увеличены. Хотя, штрафами и палками, дополнительным обязательствами людей сложно удержать. Человеку что нужно? Комфортная среда проживания, возможность ребенка отвести в сад, школу, когда благоустроены дворы. Штрафами одними здесь… Надо направлять больше усилий на улучшение качества жизни. Весь наш бюджет и наша работа к этому сводится,заявил Евгений Куйвашев.

Также губернатор сказал, что поручения правовому управлению, областной медицинской палате и региональному минздраву уже даны. Они должны проработать механизм введения дополнительной ответственности для студентов.

Напомним, в больницах Нижнего Тагила наблюдается дефицит кадров. В целом не хватает 220 медиков. Лидером по числу свободных вакансий оказались Горбольница № 4, Демидовская и Детская горбольницы. Больше всего учреждениям требуются терапевты, медсестры и анестезиологи-реаниматологи.

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