Экс-министр промышленности Свердловской области высказался о Нижнем Тагиле

Бывший министр промышленности и науки Свердловской области Семен Барков высказался о Нижнем Тагиле. По его словам, за последние годы в городе произошел переворот в сторону социального развития.

Я работал здесь в 1988 году и мне есть с чем сравнивать. За последние годы сделано очень много для тагильчан. И если раньше руководство города больше внимания уделяло промышленным предприятиям, то сегодня произошел коренной поворот в сторону социального развития, сказал Семен Барков в ходе встрече представителей экспертного совета министерства с главой Нижнего Тагила. Главной целью поездки десяти представителей стало ознакомление с крупными инфраструктурными объектами города, которые реализуются в рамках нацпроектов, сообщили в пресс-службе администрации. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила По словам Владислава Пинаева, такие встречи всегда позволяют показать, как развивается город. Он рассказал, что представителям совета было интересно все, что они видели, а многие из них когда-то были главами предприятий и организаций и даже работали в Нижнем Тагиле. Считаю для себя большой честью познакомить таких заслуженных профессионалов с основными муниципальными проектами, которые реализуются благодаря поддержке Губернатора Свердловской области и федеральным программам, инициированным Президентом Российской Федерации, сказал Владислав Пинаев. Сами гости были приятно удивлены, сколько работ проведено для подготовки к юбилею города — это благоустройство набережных, строительство детских садов, ремонт школ, строительство мостов и благоустройство парков и скверов.

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