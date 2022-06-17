Экс-министр промышленности Свердловской области высказался о Нижнем Тагиле

Экс-министр промышленности Свердловской области высказался о Нижнем Тагиле
Экс-министр промышленности Свердловской области высказался о Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:22ОбществоИрина КириловаФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Бывший министр промышленности и науки Свердловской области Семен Барков высказался о Нижнем Тагиле. По его словам, за последние годы в городе произошел переворот в сторону социального развития.

Я работал здесь в 1988 году и мне есть с чем сравнивать. За последние годы сделано очень много для тагильчан. И если раньше руководство города больше внимания уделяло промышленным предприятиям, то сегодня произошел коренной поворот в сторону социального развития, сказал Семен Барков в ходе встрече представителей экспертного совета министерства с главой Нижнего Тагила.

Главной целью поездки десяти представителей стало ознакомление с крупными инфраструктурными объектами города, которые реализуются в рамках нацпроектов, сообщили в пресс-службе администрации.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По словам Владислава Пинаева, такие встречи всегда позволяют показать, как развивается город. Он рассказал, что представителям совета было интересно все, что они видели, а многие из них когда-то были главами предприятий и организаций и даже работали в Нижнем Тагиле.

Считаю для себя большой честью познакомить таких заслуженных профессионалов с основными муниципальными проектами, которые реализуются благодаря поддержке Губернатора Свердловской области и федеральным программам, инициированным Президентом Российской Федерации, сказал Владислав Пинаев.

Сами гости были приятно удивлены, сколько работ проведено для подготовки к юбилею города — это благоустройство набережных, строительство детских садов, ремонт школ, строительство мостов и благоустройство парков и скверов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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