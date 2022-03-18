Стоит ли брать квартиру в ипотеку, и как в Свердловской области тает лёд

Многие мечтают о собственном жилье — кто-то о более комфортабельных апартаментах, а кто-то просто хочет жить отдельно от разных родственников. Стоит или нет решаться на ипотеку в 2022 году, остается ли недвижимость наиболее стабильным способом капиталовложения, а также кому приобретать жилье в ближайшее время точно не стоит, читайте в нашем материале.
А вот многодетная семья в Тавде лишилась единственного жилья волею стихии. Огонь уничтожил частный дом и все личные вещи свердловчан. О том, что стало причиной пожара, а также причем тут ГУФСИН, узнаете ниже.
В Екатеринбурге суд отказался рассматривать дело 84-летнего тренера, обвиняемого в педофилии. Подопечная мужчины обвинила его в том, что он трогал ее за интимные части тела (грудь и попу). Родители девочки и прокуратура не согласна с таким исходом. По словам самого обвиняемого, шестиклассница поделилась с товарищами, что на этом деле можно заработать.
Молодая пара в одном из уральских городов за несколько минут пополнила семейный бюджет на 67 тысяч рублей, пока прогуливалась с коляской и собакой. Возле одной из шиномонтажных мастерских молодые родители нашли пакет с деньгами. Сначала хозяева «клада» говорили о краже, однако позднее стороны договорились и решили вопрос.
В Нижнем Тагиле открыли новый каток — и это в середине марта. Так сложились обстоятельства, что еще 13 числа в районе ДК «Юбилейный» прорвало трубу с холодной водой. Жидкость за считанные часы разлилась по парку, а тропинки и дорожки превратились в ледовые трассы. Такому катку могут позавидовать даже жители Москвы. В общем, как в стихотворении про весну, где «зима не даром злится».
На Вагонке травмировался сотрудник администрации Дзержинского района — происшествие так бы и осталось за кулисами, но инцидент произошел напротив здания районной «управы». Пешеходная дорожка, по которой сотрудник райадминистрации шел на работу, оказалась покрыта льдом. Расчистка и уборка тропинок и тротуаров от льда и снега в компетенцию районных управлений не входит, чем крайне возмущены депутаты Нижнетагильской Гордумы. Слуги законы предложили свое решение проблемы со скользкими тротуарами.
Не только Нижний Тагил, но и Екатеринбург оказались под толщей воды — ночью на нескольких улицах потоки и волны разливались по магистралям и скрывали машины под самый капот.
В одном из вагонов, прибывших на станцию Гороблагодатская в Кушву, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Следователи и полицейские пытаются установить личность и причину смерти свердловчанина. Кстати, вагон приехал на ремонт в цех местного предприятия. Каково же было удивление тех, кто начал осуществлять подготовку объекта к работам.
За взятку в почти 50 тысяч рублей экс-полицейский из Асбеста уедет в колонию на 4,5 года и заплатит почти полмиллиона рублей. Такое решение вынес по его делу суд. Бывший страж порядка передавал своим знакомым, которые занимались хищением металла, данные о местонахождении нарядов полиции.
Другой силовик отделался только штрафом за то, что хотел помочь — осужденные из ИК-12 попросили сотрудника этой же колонии принести им несколько аудиоплейеров, игровую приставку и два мобильника. То ли жалко их бывшему сотруднику ГУФСИН стало, то ли заработать захотел (по материалам дела, он получил всего около 10 тысяч рублей), но свердловчанин пошел на сделку с осужденными. Теперь и сам стал по другую сторону закона.
В Нижнем Тагиле работник ЕВРАЗ-НТМК решил личные проблемы финансами предприятия — корпоративной картой, на которую обычно закупаются различные инструменты и оборудование для цеха, тагильчанин расплатился в нескольких магазинах. Больше 115 наименований товаров, к том числе запчастей для своего автомобиля и папок из натуральной кожи, было им куплено на деньги «общака». Коммерсанта уволили, а его дело из службы внутренней безопасности передали в МВД.
Пенсионерка из Екатеринбурга решила заработать на крипто и инвестициях через соцсети… «Продвинутая» пожилая леди вложила в акции «Газпромбанка» почти 3 миллиона рублей. После того, как женщина захотела вывести с торгов прибыль, программа по отслеживанию фондового рынка перестала работать, а менеджер «банка» оказался недоступен. Мог ли это быть сотрудник «финансовой организации» из ИК Нижнего Тагила (после получения на руки смартфона), остается пока загадкой.