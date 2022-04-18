Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Тагиле проведет местная компания

Всего на аукцион заявилось шесть компаний. «Тисизгео» предложило самое большое понижение начальной суммы контракта — более, чем два раза (с 1,1 миллиона до 422,5 тысячи рублей).
ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2009 году, директором является Наталья Рязанцева. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и консультацией. За время работы фирма была поставщиком в 64 госконтрактах на сумму 26,3 миллиона рублей. Организация выполняла работы для МБУ «Тагилгражданпроект», МКУ «СЗГХ», администрации городского округа «Город Лесной» и других заказчиков.
Напомним, площадь изысканий в жилом районе «Александровский» второй очереди составит 8,47 гектара. Там планируется построить 4-этажную школу. Работы должны быть окончены в течение 21 дня с момента подписания контракта.