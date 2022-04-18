Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Тагиле проведет местная компания

Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Тагиле проведет местная компания
Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Тагиле проведет местная компания
Сегодня, 18:30ОбществоФото: pixabay.com
Изыскания для строительства новой школы на 1200 мест на улице Мелентьева в Нижнем Тагиле проведет местное ООО «Тисизгео».

Всего на аукцион заявилось шесть компаний. «Тисизгео» предложило самое большое понижение начальной суммы контракта — более, чем два раза (с 1,1 миллиона до 422,5 тысячи рублей).

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2009 году, директором является Наталья Рязанцева. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и консультацией. За время работы фирма была поставщиком в 64 госконтрактах на сумму 26,3 миллиона рублей. Организация выполняла работы для МБУ «Тагилгражданпроект», МКУ «СЗГХ», администрации городского округа «Город Лесной» и других заказчиков.

Напомним, площадь изысканий в жилом районе «Александровский» второй очереди составит 8,47 гектара. Там планируется построить 4-этажную школу. Работы должны быть окончены в течение 21 дня с момента подписания контракта.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
школаГальянкаизыскательные работыНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы