Изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Тагиле проведет местная компания

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2009 году, директором является Наталья Рязанцева. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и консультацией. За время работы фирма была поставщиком в 64 госконтрактах на сумму 26,3 миллиона рублей. Организация выполняла работы для МБУ «Тагилгражданпроект», МКУ «СЗГХ», администрации городского округа «Город Лесной» и других заказчиков.