Мемориальная доска в честь Юрия Фурмана пявится на фасаде больницы в Нижнем Тагиле

Памятная табличка в честь Юрия Фурмана будет установлена на фасаде здания тагильской городской больницы № 1. Соответствующее постановление подписал Владислав Пинаев.

Постановление об установке мемориальной доски на здании на улице Максарева, 5 в Нижнем Тагиле глава города подписал 17 августа 2021 года после рассмотрения обращения коллектива больницы. Согласно документу, памятная доска будет украшена надписью: «Отличник здравоохранения Министерства Здравоохранения СССР, основоположник хирургической службы больницы, Фурман Юрий Осипович, хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, житель блокадного Ленинграда». Содержать мемориал, который должен появится уже осенью 2021 года, поручено ГАУЗ СО «Городская больница № 1 город Нижний Тагил». Напомним, мемориальная доска будет установлена в школе № 32 Нижнего Тагила в честь бывшего директора образовательного учреждения, участника Великой Отечественной войны Василия Агеносова. Мемориальная доска фронтовику-директору Василию Агеносову появится в тагильской школе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter