Наркокурьер приговорен к 9 годам тюрьмы в Нижнем Тагиле

Наркокурьер приговорен к 9 годам тюрьмы в Нижнем Тагиле
Наркокурьер приговорен к 9 годам тюрьмы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:05ОбществоФото: 1МI
За покушение на сбыт наркотиков через интернет 26-летний тагильчанин приговорен к 9 годам колонии строго режима. Приговор вынес Дзержинский районный суд.

Вошедший в преступную группу, специализирующуюся на сбыте наркотических веществ через интернет-магазин, тагильчанин по приговору суда на 9 лет отправится в колонию строго режима.

Он работал закладчиком и был задержан полицейскими с крупной партией наркотиков осенью 2020 года.

Молодой человек в полном объеме признал свою вину, пишет АН «Между строк» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила.

Напомним, в начале августа 2021 года 23-летний житель Екатеринбурга был задержан в Нижнем Тагиле с наркотиками сотрудниками полиции при патрулировании около жилого дома на улице Быкова. Наркотики были найдены и при обыске в съемной квартире. В общей сложности правоохранители изъяли порядка 130 грамм запрещенных веществ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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