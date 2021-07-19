Одного из участников группы телефонных мошенников будут судить в Екатеринбурге

По данным следствия, за 5 месяцев работы преступной группы, от ее действий пострадали несколько жителей Урала, Московской и Калужской областей. В общей сложности жертвы телефонного мошенничества потеряли свыше 430 тысяч рублей.
Одним из активных участников преступной группы оказался житель Екатеринбуржца 1985 года рождения. Он был координатором действий мошеннической банды и «превращал» покупки, приобретенные на чужие деньги в онлайн-магазинах, в деньги.
Его роль заключалась в координации действий привлеченных им курьеров по получению электронной техники в пунктах выдачи интернет-магазинов, доставке данной техники в комиссионный магазин для реализации и перечислению полученных денежных средств на расчетные счета, подконтрольные обвиняемому и организатору преступной группы, рассказали подробности уголовного дела в пресс-службе региональной прокуратуры.
За кражу, совершенную организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Напомним, 1,6 тысячи свердловчан были обмануты на сотни миллионов рублей мошенниками за первый квартал 2021 года.