Одного из участников группы телефонных мошенников будут судить в Екатеринбурге

Телефонного мошенника будут судить в Екатеринбурге

В Верх-Исетский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении мужчины, который является участником группы телефонных мошенников, которая похитила у граждан почти полмиллиона рублей.

По данным следствия, за 5 месяцев работы преступной группы, от ее действий пострадали несколько жителей Урала, Московской и Калужской областей. В общей сложности жертвы телефонного мошенничества потеряли свыше 430 тысяч рублей. Одним из активных участников преступной группы оказался житель Екатеринбуржца 1985 года рождения. Он был координатором действий мошеннической банды и «превращал» покупки, приобретенные на чужие деньги в онлайн-магазинах, в деньги. Его роль заключалась в координации действий привлеченных им курьеров по получению электронной техники в пунктах выдачи интернет-магазинов, доставке данной техники в комиссионный магазин для реализации и перечислению полученных денежных средств на расчетные счета, подконтрольные обвиняемому и организатору преступной группы, рассказали подробности уголовного дела в пресс-службе региональной прокуратуры. За кражу, совершенную организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей. Напомним, 1,6 тысячи свердловчан были обмануты на сотни миллионов рублей мошенниками за первый квартал 2021 года. 1,6 тысячи свердловчан были обмануты мошенниками за первый квартал 2021 года

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