Пятилетний тагильчанин получил часть компенсации за травму на детской площадке

Пятилетний ребенок, который был травмирован, пока играл на детской площадке в Нижнем Тагиле, получил 100 тысяч рублей. Маме выплачена треть компенсации морального вреда.

По факту инцидента, случившегося 2 июня 2021 года, прокуратура Дзержинского района провела проверку. В тот день мальчик соскользнул с металлической конструкции, в результате чего почти лишился пальца ноги. Операция прошла в городской больнице № 1, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Как выяснилось, управляющая компания ненадлежавшим образом следила за оборудованием на площадке. На данный момент металлическая постройка уже исчезла со двора дома на улице Энтузиастов, а в Дзержинский районный суд направлено заявление о взыскании с ООО «УК «Райкомхоз-НТ» компенсации вреда на сумму 500 тысяч. Деньги пойдут в пользу ребенка. Обе стороны заключили мировое соглашение, его условия гласят, что компания будет постепенно выплачивать матери 300 тысяч. На данный момент поступила треть суммы. Напомним, как летом рассказала мама ребенка, нога мальчика соскользнула и застряла в то время, как карусель продолжала крутиться. Лишиться пальца может маленький тагильчанин после катания на карусели

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