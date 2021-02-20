Хотели 800: семья травмированного в тагильском садике отказалась в суде от 150 тысяч

Семья мальчика, который травмировался в частном детском саду в Нижнем Тагиле, отказалась от выплаты в 150 тысяч рублей, которую им предлагала директор Валентина Коломиец.

Валентина рассказал редакции TagilCity.ru, что суд по делу состоялся в августе 2020 года. По ее словам, на первом заседании суда она предлагала выплатить пострадавшей стороне 150 тысяч рублей единоразово, потому что в то время у нее были деньги. Но родители, несмотря на рекомендации прокурора, отказались, так как хотели получить 800 тысяч рублей. А у меня на тот момент было три незакрытых кредита, а также долги перед персоналом и клиентами. На те деньги я закрыла два кредита из трёх, расплатилась с персоналом и частично с клиентами,пояснила Валентина. После второго заседания суд постановил выплатить директору пострадавшей стороне в качестве компенсации морального вреда 215 тысяч рублей. Адвокат сказал, что сумму можно выплачивать ежемесячно частями, сейчас Валентина таким образом и выплачивает компенсацию. Однако родители мальчика утверждают, что Коломиец деньги не платит. В сентябре получила от пристава реквизиты. Начиная с октября месяца ежемесячно перевожу на этот счёт одну тысячу рублей. Да, мало. Но мой доход на сегодняшний день — детское пособие 5,7 тысячи рублей. И ещё я работаю в интернете, при этом официально оформлена самозанятость. Там доход четыре-пять тысяч рублей в месяц,рассказала бывшая директор детского сада. Коломиец отметила, что все ее доходы прозрачны, все сведения переданы приставам. Почему семья мальчика утверждает, что не получает ни копейки, она не знает. Могу предположить, что мои деньги потерялись где-то на внутренних счетах ФССП, так как на мне два исполнительных производства. Платежные поручения предоставила приставу, пусть разбираются,пояснила Валентина. Напомним, бывшая директор частного детского сада Валентина Коломиец опасается за жизнь своей семьи. После публикаций во «ВКонтакте» и СМИ о том, что она не выплачивает ущерб пострадавшему ребенку, на нее началась травля. В комментариях также угрожали расправой и ее семье. Директор тагильского детсада боится за жизнь семьи после публикаций о травме ребенка

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