Директор тагильского детсада боится за жизнь семьи после публикаций о травме ребенка

Напомним, 19 марта 2020 года мальчик, которому не было и двух лет, упал на разбитую посуду и рассек лицо в частном детском саду на улице Керамиков, 29. У ребенка на лице остались большие шрамы. Мама мальчика говорит, что бывшая директор яслей не выплачивает назначенную судом компенсацию и скрывается от ответственности. Валентина Коломиец утверждает, что ежемесячно отчисляет деньги пострадавшим, данные об этом она уже предоставила судебным приставам.