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Posted 20 февраля 2021, 03:49

Published 20 февраля 2021, 03:49

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Директор тагильского детсада боится за жизнь семьи после публикаций о травме ребенка

20 февраля 2021, 03:49
После публикаций СМИ о травмированном ребенке в частном детском саду в Нижнем Тагиле бывшая директор Валентина Коломиец опасается за жизнь своей семьи. Женщина признается, что ее затравили в соцсетях и угрожали насилием.

Валентина рассказала редакции TagilCity.ru, что после публикаций во «ВКонтакте» и СМИ о том, что она не выплачивает компенсацию пострадавшему мальчику в размере более 200 тысяч рублей, в комментариях развернулась нешуточная травля не только ее самой, но и членов ее семьи.

Звучали призывы: «убить». Был назван адрес, где мы бываем, и даже появилось фото моей семилетней дочери. Было реально страшно,пояснила Коломиец.

Сейчас она планирует написать заявление в полицию об оскорблении чести и достоинства.

Я б за ребёнка ей такую черную устроила. Тварь,пишет одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте».

По-любому читает комментарии. Отвечай за то, что произошло и выплати ребёнку деньги, бессовестная дрянь!отвечает другая подписчица.

Напомним, 19 марта 2020 года мальчик, которому не было и двух лет, упал на разбитую посуду и рассек лицо в частном детском саду на улице Керамиков, 29. У ребенка на лице остались большие шрамы. Мама мальчика говорит, что бывшая директор яслей не выплачивает назначенную судом компенсацию и скрывается от ответственности. Валентина Коломиец утверждает, что ежемесячно отчисляет деньги пострадавшим, данные об этом она уже предоставила судебным приставам.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Детские сады#Травмы
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