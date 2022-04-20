Игровые площадки и фонтан: комиссия обсудила реконструкцию парка Металлургов в Тагиле

Проблема в том, что в смету заложен игровой комплекс, но его невозможно доставить, так как он в Дании. Он будет заменен на другой, производства московской компании. При этом мы вписываемся в стоимость, но несколько позиций надо будет поменять, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.