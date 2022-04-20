Игровые площадки и фонтан: комиссия обсудила реконструкцию парка Металлургов в Тагиле

Игровые площадки и фонтан: комиссия обсудила реконструкцию парка Металлургов в Тагиле
Игровые площадки и фонтан: комиссия обсудила реконструкцию парка Металлургов в Тагиле
Сегодня, 18:33ОбществоФото: TagilCity.ru
Выездная комиссия во главе с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым 20 апреля провела выездное совещание по реконструкции парка Металлургов.

Комиссия утвердила окончательный список объектов, которые будут располагаться на территории парка при реконструкции первой очереди, и их производителей. Старые беседки пока решено не убирать.

На месте снесенной сцены разместится детская площадка в экологическом стиле, как в парке Победы на Гальянке. Также будет площадка для воркаута.

Проблема в том, что в смету заложен игровой комплекс, но его невозможно доставить, так как он в Дании. Он будет заменен на другой, производства московской компании. При этом мы вписываемся в стоимость, но несколько позиций надо будет поменять, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Также присутствующие обсудили дизайн-проект фонтана. Производители говорят, что существенного подорожания не будет, материал для строительства пока не определен. Владислав Пинаев пояснил, что хотелось бы сделать плоскостной фонтан, однако он не совсем будет гармонировать с архитектурой парка.

Из-за строительства фонтана закончить объект к 300-летию Тагила не успеем, предположительно он будет открыт в октябре, пояснил мэр.

Если стоимость фонтана значительно не поменяется, то общественный туалет, который должен был быть сделан из нержавеющей стали подорожал с четырех до 12 миллионов рублей. Комиссия предложила использовать другой материал и сделать посещение платным.

Во время работ дорожки будут перекрыты для посетителей, однако мост и центральный вход решено не закрывать для удобства тагильчан.

Фото:TagilCity.ru

Сейчас мы демонтируем старую сцену, разрушенные дорожки и электроопоры. Затем начнем готовить площадки для установки малых архитектурных форм. Первый этап реконструкции финансирован в полном объеме, отметил Игорь Васильев.

Напомним, на реконструкцию парка Металлургов на Тагилстрое выделено 95 миллионов рублей. Подрядчиком работ выступает МУП «Тагилдорстрой», который ремонтировал, в частности, сквер за ДК «Юбилейный» и «Тагильскую лагуну — 2».

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Касается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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