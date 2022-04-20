Игровые площадки и фонтан: комиссия обсудила реконструкцию парка Металлургов в Тагиле

Комиссия утвердила окончательный список объектов, которые будут располагаться на территории парка при реконструкции первой очереди, и их производителей. Старые беседки пока решено не убирать.
На месте снесенной сцены разместится детская площадка в экологическом стиле, как в парке Победы на Гальянке. Также будет площадка для воркаута.
Проблема в том, что в смету заложен игровой комплекс, но его невозможно доставить, так как он в Дании. Он будет заменен на другой, производства московской компании. При этом мы вписываемся в стоимость, но несколько позиций надо будет поменять, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Также присутствующие обсудили дизайн-проект фонтана. Производители говорят, что существенного подорожания не будет, материал для строительства пока не определен. Владислав Пинаев пояснил, что хотелось бы сделать плоскостной фонтан, однако он не совсем будет гармонировать с архитектурой парка.
Из-за строительства фонтана закончить объект к 300-летию Тагила не успеем, предположительно он будет открыт в октябре, пояснил мэр.
Если стоимость фонтана значительно не поменяется, то общественный туалет, который должен был быть сделан из нержавеющей стали подорожал с четырех до 12 миллионов рублей. Комиссия предложила использовать другой материал и сделать посещение платным.
Во время работ дорожки будут перекрыты для посетителей, однако мост и центральный вход решено не закрывать для удобства тагильчан.
Сейчас мы демонтируем старую сцену, разрушенные дорожки и электроопоры. Затем начнем готовить площадки для установки малых архитектурных форм. Первый этап реконструкции финансирован в полном объеме, отметил Игорь Васильев.
Напомним, на реконструкцию парка Металлургов на Тагилстрое выделено 95 миллионов рублей. Подрядчиком работ выступает МУП «Тагилдорстрой», который ремонтировал, в частности, сквер за ДК «Юбилейный» и «Тагильскую лагуну — 2».