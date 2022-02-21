Доля оправдательных приговоров в Свердловской области в 2021 году составила 0,3%

Свердловские суды за прошлый год оправдали лишь 57 человек из более чем 18,5 тысячи подсудимых.

Об этом рассказал на пресс-конференции председатель областного суда Владимир Дмитриев. В сравнении с 2020 годом число оправдательных приговоров выросло на 0,03% и составило около 0,3% от всех дел. Как полагает Дмитриев, столь малый процент связан с высоким качеством предварительных расследований дел, которые поступают в суды. Также на итоговые цифры повлияло большое количество рецидивистов — 44% осужденных в 2021 году уже имели ранее судимость. Всего за минувший год в региональные суды поступило 1, 38 млн судебных дел, большая часть из которых — это гражданские иски в сфере ЖКХ. Еще треть гражданских дел — это просроченные банковские задолженности. Также на 24% в 2021 году выросло количество дел о невыплате и задолженностях по алиментам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter