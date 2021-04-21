Работы по благоустройству начались в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» в Тагиле

Подрядчик зашел на площадку 15 апреля в соответствии с муниципальным контрактом, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Благоустройство лесного массива на участке между улицами Зари, Парковой, Пихтовой и Максарева будет происходить с соблюдением требований по сохранению зеленых насаждений.
Учитывая правовой статус территории, здесь запрещены сплошные рубки и капитальное строительство. Поэтому все объекты, включенные в проект, будут размещены на свободных участках, пешеходные дорожки вписаны в сложившуюся тропиночную сеть, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
При этом разработанный экологами и инженерами по охране и защите леса проект санитарной и ландшафтной рубки включает в себя всего несколько десятков единиц, хотя общая площадь лесопарка составляет более 34 гектар.Большая часть из них, это больные деревья, сухостой и аварийные растения.
Работы по благоустройству «Пихтовых гор» будут проходить в два этапа — в 2021 и 2022 году. На реализацию первого этапа направлено 79,6 миллиона рублей, а второго — 64,4 миллиона.
В соответствии с планом сначала на общественной территории обустроят прогулочные и велодорожки, смонтируют столбы освещения.Там, где наружу выходит скальная порода, планируется организация смотровой площадки и строительство ротонды.
Уже в следующем году подрядчики приступят к оборудованию игровых и спортивных площадок, скейт-парка, установке архитектурных форм. Также будет благоустроена автомобильная парковка со стороны улицы Калинина.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2022 году будут благоустроены две общественных территории. Их реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы «Формирование современной городской среды».