Работы по благоустройству начались в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» в Тагиле

При этом разработанный экологами и инженерами по охране и защите леса проект санитарной и ландшафтной рубки включает в себя всего несколько десятков единиц, хотя общая площадь лесопарка составляет более 34 гектар.Большая часть из них, это больные деревья, сухостой и аварийные растения.