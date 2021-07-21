На недопуск на занятия без прививки от COVID-19 пожаловались студенты УрГЭУ

На недопуск на занятия без прививки от COVID-19 пожаловались студенты УрГЭУ
На недопуск на занятия без прививки от COVID-19 пожаловались студенты УрГЭУ
Сегодня, 09:22ОбществоФото: Яндекс.Карты
Письмо, в котором говорится о том, что студентам без прививки от коронавируса с 1 сентября будет запрещено посещать занятия, разослано в УрГЭУ.

Документ, в котором говорится о недопуске непривитых от COVID-19 студентов, за подписью специалиста по УМР Ксении Аристовой разослан внутри УрГЭУ.

С 1 сентября будет ограничен доступ в университет непривитым студентам, будет специальное оборудование для считывания QR-кода. Наша задача — заблаговременно уведомить вас о том, что необходимо вакцинироваться с целью свободного посещения университета, говорится в письме.

При этом, как следует из документа, дистант для студентов не предусмотрен, а приказ в скором времени будет выпущен официально.

Что делать — не знаем, мы в растерянности, посетовал один из студентов Е1.

Получить оперативный комментарий в вузе не удалось.

Напомним, студенты УрФУ в Екатеринбурге рискуют не быть поселенными в общежитие, если у них не будет сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из студенток вуза.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
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