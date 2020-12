На Урале детский сад получил штраф на 50 тысяч за прижатый дверью палец ребенка

Детский сад в Каменск-Уральском оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что воспитатель случайно прижала палец воспитаннице и в результате его часть пришлось ампутировать.

Прокуратура Каменска-Уральского проверила сообщения СМИ о том, что в детском саду № 95 девочка 2016 года рождения получила травму. Инцидент произошел 5 октября 2020 года, сообщает пресс-служба областного ведомства. Согласно акту расследования, воспитатель не осуществляла должный контроль за ребенком, что в результате привело к несчастному случаю. Девочка получила травму мизинца левой руки. Она была госпитализирована в больницу, где врачи приняли решение частично ампутировать мягкие ткани ногтевой фаланги. По результатам проверки прокуратура вынесла представление в отношении заведующего детским садом об устранении нарушения. После рассмотрения документа должно быть принято решение о привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении детского сада было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). В результате рассмотрения дела судом, было назначено наказание детскому саду в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Напомним, Следственный комитет и прокуратура проводят проверку детского сада в Полевском после того, как несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы. На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

