На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

Следственный комитет России по Свердловской области проводит доследственную проверку после того, как в детском саду Полевского воспитанники получили ожоги от бактерицидной лампы, сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, сотрудники дошкольного учреждения включили лампу вместе с обычным освещением. В рамках проверки будет дана правовая оценка ситуации на предмет возможного совершения преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, полученного детьми, проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются сотрудники детского сада, родители, а также истребуется и проводится анализ документации. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение. Напомним, ранее родители детей рассказали, что дети получили ожоги кожи и глаз первой степени. Наутро после посещения детского сада у нескольких воспитанников воспалились глаза, а также появились покраснения на руках и ногах. В детском саду заявили, что при детях бактерицидную лампу не включали. Однако после массового обращения родителей воспитатель призналась, что ошибочно нажала не тот выключатель. Лампа проработала около получаса. На Урале дети получили ожоги от бактерицидной лампы в детском саду

