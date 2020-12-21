На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

На Урале СК проверит детский сад после получения детьми ожогов от бактерицидной лампы

Сегодня, 13:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Следственный комитет России по Свердловской области проводит доследственную проверку после того, как в детском саду Полевского воспитанники получили ожоги от бактерицидной лампы, сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, сотрудники дошкольного учреждения включили лампу вместе с обычным освещением.

В рамках проверки будет дана правовая оценка ситуации на предмет возможного совершения преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Для определения степени тяжести вреда, полученного детьми, проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются сотрудники детского сада, родители, а также истребуется и проводится анализ документации. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее родители детей рассказали, что дети получили ожоги кожи и глаз первой степени. Наутро после посещения детского сада у нескольких воспитанников воспалились глаза, а также появились покраснения на руках и ногах. В детском саду заявили, что при детях бактерицидную лампу не включали. Однако после массового обращения родителей воспитатель призналась, что ошибочно нажала не тот выключатель. Лампа проработала около получаса.

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