Екатеринбуржцы заявили о невозможности пройти медкомиссию из-за отсутствия бланков

После того как частным клиникам запретили проводить медкомиссии для будущих владельце оружия, этим стали заниматься государственные медучреждения. Однако охотники Екатеринбурга столкнулись с проблемой.
Как рассказал Е1 местный житель, ему не выдали справку в поликлинике, потому что нет бланков. А без медицинской справки о лицензии на оружие можно забыть.
В центрах подготовки будущих владельцев оружия отмечают, что с 1 марта все документы будут в электронном виде. На руки будут выдавать только выписку из Федерального реестра. При этом у поликлиник нет допуска в этому реестру и неизвестно, когда его предоставят.
На сайтах некоторых поликлиник указано, что у них можно пройти оружейную комиссию. Но там уточняют, что это касается лишь сотрудников охранных предприятий.
С 1 марта вступил в силу новый приказ, согласно которому в комиссии появились изменения. В частности, новые требования.