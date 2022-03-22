Екатеринбуржцы заявили о невозможности пройти медкомиссию из-за отсутствия бланков

Екатеринбуржцы заявили о невозможности пройти медкомиссию из-за отсутствия бланков
Екатеринбуржцы заявили о невозможности пройти медкомиссию из-за отсутствия бланков
Сегодня, 21:23ОбществоФото: pixabay.com
У екатеринбуржцев возникли трудности с получением лицензии на оружие – больницы не выдают им справки.

После того как частным клиникам запретили проводить медкомиссии для будущих владельце оружия, этим стали заниматься государственные медучреждения. Однако охотники Екатеринбурга столкнулись с проблемой.

Как рассказал Е1 местный житель, ему не выдали справку в поликлинике, потому что нет бланков. А без медицинской справки о лицензии на оружие можно забыть.

В центрах подготовки будущих владельцев оружия отмечают, что с 1 марта все документы будут в электронном виде. На руки будут выдавать только выписку из Федерального реестра. При этом у поликлиник нет допуска в этому реестру и неизвестно, когда его предоставят.

На сайтах некоторых поликлиник указано, что у них можно пройти оружейную комиссию. Но там уточняют, что это касается лишь сотрудников охранных предприятий.

С 1 марта вступил в силу новый приказ, согласно которому в комиссии появились изменения. В частности, новые требования.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
оружиелицензияполиклиники
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы