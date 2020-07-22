В честь уральского композитора Родыгина назовут одну из новых улиц Екатеринбурга

На прощание с музыкантом пришли деятели культуры и искусства, представители администрации города, депутаты областного Законодательного собрания, Екатеринбургской городской думы, а также жители города.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в своем выступлении на церемонии отметила, что имя композитора присвоят Уральскому центру народного искусства.

Кроме того, министр зачитала правительственную телеграмму со словами соболезнования родным и близким от министра культуры РФ Ольги Любимовой.