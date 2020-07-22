В честь уральского композитора Родыгина назовут одну из новых улиц Екатеринбурга
Сегодня, 18:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня в Екатеринбурге в Храме-на-Крови прошло прощание с легендарным уральским композитором Евгением Родыгиным, на котором глава города заявил, что именем усопшего будет названа одна из новых улиц города, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
На прощание с музыкантом пришли деятели культуры и искусства, представители администрации города, депутаты областного Законодательного собрания, Екатеринбургской городской думы, а также жители города.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в своем выступлении на церемонии отметила, что имя композитора присвоят Уральскому центру народного искусства.
Кроме того, министр зачитала правительственную телеграмму со словами соболезнования родным и близким от министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Напомним, Евгений Родыгин скончался в воскресенье, 19 июля. Композитору было 95 лет.
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