Свердловский облсуд обязал минздрав обеспечить ребенка со СМА препаратом для лечения
Сегодня, 12:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Дворец правосудия оставил в силе решение первой инстанции, обязав региональный минздрав обеспечить пятилетнюю девочка-инвалида препаратом «Спинраза», сообщает пресс-служба суда.
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Данный препарат предназначается для лечения редко встречающейся болезни — спинальной мышечной атрофии (СМА).
Отмечается, что лекарство девочке выписали по итогам нескольких врачебных консилиумов, однако в региональном министерстве здравоохранения отказали родителям инвалида в обеспечении лекарством, аргументировав свое решение отсутствием денежных средств на такие цели.
Напомним, в Нижнем Тагиле расследуется дело о развратных действиях над девочкой-инвалидом, произошедшее в конце минувшего года.
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