Семь лет прятавшийся в Анапе свердловский бизнесмен осужден за убийство друга в кафе

Злоумышленник нанес три ранения. От полученных повреждений в области груди и спины потерпевший скончался на месте. Сразу после преступления злоумышленник скрылся на машине, уехав в сторону Нижнего Тагила, рассказали подробности в пресс-службе СКР по Свердловской области Е1.