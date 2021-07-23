Семь лет прятавшийся в Анапе свердловский бизнесмен осужден за убийство друга в кафе

Семь лет прятавшийся в Анапе свердловский бизнесмен осужден за убийство друга в кафе
Семь лет прятавшийся в Анапе свердловский бизнесмен осужден за убийство друга в кафе
Сегодня, 13:07ОбществоФото: 1МI
65-летнему бизнесмену Хвтисо Чачхиани, застрелившему друга в сентябре 2013 года в кафе на Серовском тракте, дали 9 лет «строгача».

Приговор бизнесмену, убившему своего друга Лери Бераи в кафе семь лет назад, вынес суд Верхней Пышмы. Мужчина проведет в колонии строго режима 9 лет.

Соратника и компаньона свердловчанин застрелил в ходе ссоры из-за денег.

Злоумышленник нанес три ранения. От полученных повреждений в области груди и спины потерпевший скончался на месте. Сразу после преступления злоумышленник скрылся на машине, уехав в сторону Нижнего Тагила, рассказали подробности в пресс-службе СКР по Свердловской области Е1.

В течение семи лет свердловчанину удавалось скрываться от правосудия в Анапе.

На суде бизнесмен из Верхней Пышмы полностью признал свою вину.

Напомним, в середине июля 2021 года в Сысерти полиция предотвратила покушение на бизнесмена. Оперативники, знавшие о запланированном нападении, задержали четверых из пятерых крепких, спортивных ребят, приехавших на «разборки».

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