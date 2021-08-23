Суд отказался выпускать пытавшуюся зарезать сына из-за бесов екатеринбурженку

25-летняя жительница Екатеринбурга, напавшая с ножом на своего двухлетнего сына, так как посчитала, что в него вселились бесы, осталась под стражей. Областной суд отказал ей в апелляции.

В суде девушка была спокойна, она адекватно отвечала на все вопросы, но по какой-то причине высказывалась о себе в третьем лице. Свердловчанка созналась в содеянном и заявила, что ей также необходима помощь врачей, сообщает Е1. В скором времени девушке проведут стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты определят, является она вменяемой или нет. Также, если специалисты придут к выводу, что девушка в состоянии отвечать за свои поступки, ей будет назначено более суровое наказание. На данный момент ей грозит до 15 лет колонии. Пострадавший ребенок все еще находится под присмотром врачей. Напомним, до 18 лет девушка проживала в детдоме. По словам ее соседей, после рождения сына она стала вести себя вспыльчиво и стала думать, будто ее окружают боги. Себя же екатеринбурженка считала «ангелом света». Жила в детдоме, снимала интим: что известно о пытавшейся убить сына екатеринбурженке

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