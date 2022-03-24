Сколько стоят фонтаны в Тагиле, и как теряют совесть некоторые соседи

Ленинский райсуд Нижнего Тагила обязал местные предприятия «прибраться» на местах складирования отходов, опасных для экологии города. Речь идет об отвалах вскрышных и вмещающих пород на шахтах «Чадар», «Северо-Ольховская», «Южно-Ольховская», а также о шламонакопителе токсичных отходов ВМЗ и отвале огнеупоров ЕВРАЗ НТМК. Какие меры принял Свердловский областной суд, и почему Минэкологии региона не согласилось с его решением, читайте ниже.
Пригородный суд в свою очередь запретил загрязнять воду в реке Тагил санаторию «Леневка». Стоки, по мнению природоохранного прокурора, наносят вред окружающей среде.
О новой экономической среде, грязных и чистых прибылях, а также способах заработать и просто остаться на плаву рассказали TagilCity.ru тагильские предприниматели. Какой бизнес будет процветать в ближайшее время, а какой останется за бортом, читайте на нашем материале.
Больше полутора миллионов рублей получит ООО «Тисизгео» за инженерные изыскания на Малой Кушве и Сухоложском поселке. Компания будет готовить специальную документацию в рамках реализации программы индустриального парка «Восточный». Какие работы можно и нельзя проводить на этой земле, а также результаты анализов почвы «Тисизгео» должно будет предоставить тагильской горадминистрации до 31 декабря.
Перевозчики объяснили, почему планируют поднять цены на проезд в Нижнем Тагиле. По словам представителей отрасли, стоимость билета не менялась с 2019 года в отличие от цен на топливо и запчасти. Не говоря уже о новых реалиях.
Почти 20 миллионов рублей будет выделено за три года из бюджета Нижнего Тагила на ремонт городских фонтанов. В стоимость работ входит как очистка водяным пылесосом, так и замена воды, обслуживание подсветки.
214 тысяч рублей долга присудили выплатить тагильчанину бывшей супруге за совместно нажитую ипотеку. Женщина после развода выплачивала ее сама, а тагильчанин переоформил жилье на свою мать. Историю тагильской «Санта-Барбары» читайте в нашем материале.
Управлявший иномаркой свердловчанин отрицает свое участие в массовом ДТП. По словам очевидцев, на лобовом стекле Ford Focus был пропуск управления ФСБ по Свердловской области. Авария произошла в Екатеринбурге 10 марта.
До пяти лет колонии может получить водитель иномарки, сбивший насмерть мотоциклиста в центре Нижнего Тагила. Суд над тагильчанином начался 23 марта.
Топ-менеджеры «Тагилбанка» подали апелляции по уголовному делу о фальсификации документов в Свердловский областной суд. Алексей Чеканов, Лариса Пестова и Оксана Логинова были признаны виновными и оштрафованы в общей сложности на миллион рублей.
В Нижнем Тагиле 75-летнюю пенсионерку с проблемами с памятью передали родственникам. Женщину 22 марта заметили на улице сотрудники скорой, после чего сообщили о тагильчанке силовикам. К поискам родственников пенсионерки подключились поисковые отряды.
Тагильская «Ласточка» осталась без проводов из-за вора-рецидивиста. Мужчина украл два медных троса с одного из вагонов скоростного электропоезда.
Пропавшую совесть у 20-летнего жителя одного из домов на Уралмаше ищут его соседи. Жильцы подключили к поискам силовиков и администрацию, однако пока экспедиция не дала результата.
Тагильские педагоги из МАДОУ «Маячок» выбрали для конкурса талантов душевную песню о родном городе. Автор композиции — тагильчанин Евгений Нетунаев — предположил, что его «Город с башней на горе» может стать символом 300-летнего юбилея Нижнего Тагила.