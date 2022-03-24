Сколько стоят фонтаны в Тагиле, и как теряют совесть некоторые соседи

Сколько стоит инфраструктура

Больше полутора миллионов рублей получит ООО «Тисизгео» за инженерные изыскания на Малой Кушве и Сухоложском поселке. Компания будет готовить специальную документацию в рамках реализации программы индустриального парка «Восточный». Какие работы можно и нельзя проводить на этой земле, а также результаты анализов почвы «Тисизгео» должно будет предоставить тагильской горадминистрации до 31 декабря.