5 новых садиков планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году

Там отметили, что в 2022 году будет сдан детский сад-ясли № 10 на улице Оплетина, 5. Там примут 60 малышей от одного года до трех лет. Также в этом году начнется ремонт детсада № 20 на улице Карла Маркса, 58. На время ремонта здания воспитанники будут переведены в другие действующие детские сады.