5 новых садиков планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году

5 новых садиков планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году
5 новых садиков планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году
Сегодня, 09:41ОбществоФото: 1MI
5 новых детских садов для 1050 юных тагильчан планируется построить в разных районах города к 2025 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018–2025 годы» в городе запланировано строительство пяти детских садов. Они будут расположены:

  • на улица Сланцевая, 8 — 170 мест;
  • в микрорайоне Приречный — 270 мест;
  • жилом районе «Александровский» I очереди — 170 мест;
  • жилом районе «Муринские пруды» на улице Захарова — 270 мест;
  • в выйском планировочном район на улицу Фрунзе — 170 мест.

На эти цели из местного бюджета будет выделено почти 1,5 миллиарда рублей, также ожидается финансирование из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Проектно-сметная документация по объектам строительства уже разработана.

В 2022 году мэрия будет подавать заявку в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области на их включение в программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». При условии прохождения отбора, строительство начнется уже в 2023 году, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Там отметили, что в 2022 году будет сдан детский сад-ясли № 10 на улице Оплетина, 5. Там примут 60 малышей от одного года до трех лет. Также в этом году начнется ремонт детсада № 20 на улице Карла Маркса, 58. На время ремонта здания воспитанники будут переведены в другие действующие детские сады.

Напомним, в начале 2021 года в Нижнем Тагиле три новых детских сада на Гальянке приняли 430 воспитанников. Новые дошкольные учреждения расположены на Уральском проспекте, 32а и 93, а также улице Удовенко, 4.

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