5 новых садиков планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году

В рамках реализации муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018–2025 годы» в городе запланировано строительство пяти детских садов. Они будут расположены:
На эти цели из местного бюджета будет выделено почти 1,5 миллиарда рублей, также ожидается финансирование из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Проектно-сметная документация по объектам строительства уже разработана.
В 2022 году мэрия будет подавать заявку в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области на их включение в программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». При условии прохождения отбора, строительство начнется уже в 2023 году, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что в 2022 году будет сдан детский сад-ясли № 10 на улице Оплетина, 5. Там примут 60 малышей от одного года до трех лет. Также в этом году начнется ремонт детсада № 20 на улице Карла Маркса, 58. На время ремонта здания воспитанники будут переведены в другие действующие детские сады.
Напомним, в начале 2021 года в Нижнем Тагиле три новых детских сада на Гальянке приняли 430 воспитанников. Новые дошкольные учреждения расположены на Уральском проспекте, 32а и 93, а также улице Удовенко, 4.