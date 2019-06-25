В Екатеринбурге на могилы криминальных лидеров вернули памятники

Памятники криминальным лидерам Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову вернули на кладбище. Бюсты сделали по прижизненным фотографиям.

Изменили и материал памятников: монументы сделаны из белого камня. Ранее сообщалось, что памятники переделали по просьбе семьи.