В Екатеринбурге на могилы криминальных лидеров вернули памятники
Сегодня, 17:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Северное кладбище Екатеринбурга вернули памятники лидерам ОПС «Уралмаш». Бюсты авторитетов были на реконструкции, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Памятники криминальным лидерам Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову вернули на кладбище. Бюсты сделали по прижизненным фотографиям.
Изменили и материал памятников: монументы сделаны из белого камня. Ранее сообщалось, что памятники переделали по просьбе семьи.
Напомним, группировка «Уралмаш» считалась одной из самой могущественной в Екатеринбурге в 90-х — 2000-х годах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей