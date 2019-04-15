В Свердловской области полиция пресекла сходку криминальных авторитетов
Сегодня, 15:37ПолитикаФото: 1MediaInvest
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Свердловские УБОП и управление Росгвардии пресекли сходку криминальных авторитетов в Екатеринбурге, сообщает «КоммерсантЪ-Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
15 человек планировали обсудить сферы влияния в Камышлове и Богдановиче, а также решить вопрос о новом смотрящем. Все участники собрания были доставлены в отдел, с ними проведена профилактическая беседа.
По информации из источника «КоммерсантЪ-Урал» в региональных правоохранительных органах, планировалось, что на собрании будет присутствовать недавно освободившийся из мест лишения свободы авторитет, который был осужден за мошенничество на шесть лет.
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