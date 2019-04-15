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В Свердловской области полиция пресекла сходку криминальных авторитетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области полиция пресекла сходку криминальных авторитетов

Сегодня, 15:37ПолитикаФото: 1MediaInvest
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