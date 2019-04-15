В Свердловской области полиция пресекла сходку криминальных авторитетов

15 человек планировали обсудить сферы влияния в Камышлове и Богдановиче, а также решить вопрос о новом смотрящем. Все участники собрания были доставлены в отдел, с ними проведена профилактическая беседа.

По информации из источника «КоммерсантЪ-Урал» в региональных правоохранительных органах, планировалось, что на собрании будет присутствовать недавно освободившийся из мест лишения свободы авторитет, который был осужден за мошенничество на шесть лет.