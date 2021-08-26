Уволить следователя с золотым Lexus попросил Владимира Путина екатеринбуржец

Истомин рассказывает, что во время досудебного урегулирования конфликта Халилов хотел, чтобы мужчина извинился и пожертвовал миллион на благотворительность. Адвокат Афанасьева отметила, что следователь пытался задушить Истомина и остались следы на шее. Однако по этому эпизоду дело не было возбуждено.