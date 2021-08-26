Уволить следователя с золотым Lexus попросил Владимира Путина екатеринбуржец

Уволить следователя с золотым Lexus попросил Владимира Путина екатеринбуржец
Уволить следователя с золотым Lexus попросил Владимира Путина екатеринбуржец
Сегодня, 14:23ОбществоФото: pixabay.com
Екатеринбуржец Антон Истомин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить следователя с золотым Lexus Артема Халилова.

Халилов сам стал провокатором конфликта, пишет Е1 со ссылкой на екатеринбуржца и его адвоката Сергея Колосовского.

По словам адвоката Елены Афанасьевой, в уголовном деле сказано, что Халилов проехал разметку на заправки, совершив нарушение. Он решил проехать без очереди, он стал зачинщиком конфликта, отмечает адвокат.

Мы считаем, ему в органах не место. Но все остальные обращения остались без ответа: наоборот, Халилова повысили до майора. Поэтому мы обращаемся к президенту, объяснила Елена Афанасьева.

По словам адвокатов, уголовное дело в отношении Истомина расследовалось в течение года пятью или семью следователями.

Истомин рассказывает, что во время досудебного урегулирования конфликта Халилов хотел, чтобы мужчина извинился и пожертвовал миллион на благотворительность. Адвокат Афанасьева отметила, что следователь пытался задушить Истомина и остались следы на шее. Однако по этому эпизоду дело не было возбуждено.

Напомним, в сентябре 2019 года 24-летний Антон Истомин подрался на заправке с заместителем начальника отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым, который был за рулем золотого Lexus.

Сюжеты:
Екатеринбург
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