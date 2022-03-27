Стоковые насосные в Тагиле модернизируют, а сероводород вновь достигает 1,8 ПДК

11-летние дети попадают под колеса иномарок, воздух в Тагиле пропитан сероводородом, а квитанции за квартплату планируют перенести в цифровое поле — рассказываем самые обсуждаемые и интересные новости за выходные, 26 и 27 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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