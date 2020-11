В Нижнем Тагиле благоустроят два двора за 36 миллионов рублей

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для благоустройства двух дворов. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Согласно ей, в следующем году планируется благоустроить территорию на улице Газетная в районе домов № 87 и № 95, а также площадку между улицами Космонавтов и Ермака. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Во дворе на улице Газетной планируется установить спортивный комплекс, который будет состоять из пяти турникетов, шведской стенки и рукохода, а также несколько тренажеров. Для детей поставят горку «Подводная лодка», бум-бревно, дорожку «Змейка», сетку «Пирамида», гимнастический городок и домик-лабиринт. На входе площадки организуют красочную арку с мультяшными героями. Во дворе в районе улиц Ермака и Космонавтов установят турникеты, шведскую стенку, скамью для пресса, брусья, турники для отжимания и гимнастические кольца. Для детей создадут песочный дворик. Вокруг зон отдыха разместят ограждения. Общая стоимость проектов составляет 36,3 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до начала декабря. Все работы по благоустройству должны быть выполнены с середины апреля до 15 октября. Напомним, в середине октября в Нижнем Тагиле на дворовой территории по улицам Ермака — Лебяжинская торжественно открыли обновленную дворовую территорию. На благоустройство было выделено более 37 миллионов рублей и около 4,5 миллиона составило финансирование жильцов. Территория была включена в перечень объектов нацпроекта «Жилье и городская среда». В Нижнем Тагиле торжественно открыли двор на Вые после реконструкции

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter