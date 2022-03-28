Фекалии от коней в парках Тагила не могут запретить из-за противоречий в документах

Скоро наступит лето, и вновь тагильские площади, парки и скверы заполонят извозчики со своими лошадьми, пони, верблюдами и прочими животными. Следовательно, на дорожках и тропинках от питомцев будут оставаться не только следы, но и продукты жизнедеятельности. Если в холодное время года эта проблема стоит не так остро, то летом у данного вопроса появится еще и запах. Рассказываем, почему извозчиков нельзя привлечь, и что с этим делать.
1 марта вступили в законную силу изменения в решении № 43 от 14 октября Нижнетагильской городской думы о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города. Среди нововведений — изменение порядка проведения контрольных мероприятий. Отныне предписания о нарушении законодательства извозчикам, которые выгуливают своих животных в парках и скверах Нижнего Тагила, выдаются только местной прокуратурой.
Например, следить за главной театральной площадью и набережной должны представители надзорного ведомства Ленинского района, а на Площади Славы и в Пионерском сквере — прокурор Вагонки и его подчиненные.
Внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органом прокуратуры, говорится в главе 1 раздела 5 обновленного Решения Гордумы.
Природоохранный прокурор Нижнего Тагила Григорий Битюков пояснил редакции, что, с одной стороны, его ведомство данными вопросами не занимается, так как фекалии лошадей не являются биологическими отходами.
Руководитель надзорного ведомства ссылается на «Межгосударственный стандарт» от 2001 года и Ветеринарные правила от 2020 года.
Экскременты животных не относятся к биологическим отходам. При этом, в вышеуказанных ветеринарных правилах отсутствуют какие-либо нормы, регламентирующие порядок обращения с экскрементами при выгуле (выпасе) животных, сообщил редакции Григорий Битюков.
Однако природоохранный прокурор подчеркнул, что, с другой стороны, данные юридические нормы идут вразрез с другим законодательным актом — Федеральным законом от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления». Согласно последнему, отходы животноводства включают в том числе «Навоз конский» и «Навоз верблюжий», что в свою очередь становится объектом законодательства об охране окружающей среды.
Запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву, подытожил Григорий Битюков.
Таким образом, ответственность за несоблюдение этого пункта лежит на владельцах животных согласно ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ. Природоохранный прокурор сообщил TagilCity.ru, что штрафовать нерадивых извозчиков по данной статье должны представители правоохранительных органов Нижнего Тагила.
В свою очередь замначальника Нижнетагильского гарнизона полиции Наталья Саввина говорит, что работа сотрудников МВД по данному вопросу заключается в профилактике правонарушений.
Работа сотрудников полиции в данном направлении носит исключительно профилактический характер, что выражается в разъяснительной работе с гражданами, осуществляющими катание на лошадях на территории города Нижний Тагил, сказала TagilCity.ru Наталья Саввина.
Полковник внутренней службы руководствуется новым положением Нижнетагильской Гордумы, которое в полном объеме вступило в силу 1 марта.
Редакция TagilCity.ru направила запрос в прокуратуру Свердловской области для пояснения юридического казуса, а также деятельности надзорного органа в данной сфере.