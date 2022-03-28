Фекалии от коней в парках Тагила не могут запретить из-за противоречий в документах

Скоро наступит лето, и вновь тагильские площади, парки и скверы заполонят извозчики со своими лошадьми, пони, верблюдами и прочими животными. Следовательно, на дорожках и тропинках от питомцев будут оставаться не только следы, но и продукты жизнедеятельности. Если в холодное время года эта проблема стоит не так остро, то летом у данного вопроса появится еще и запах. Рассказываем, почему извозчиков нельзя привлечь, и что с этим делать.