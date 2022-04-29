59 человек хотят стать депутатами в Тагиле, а подростки бросают с балкона «бомбочки»

59 человек хотят стать депутатами в Тагиле, а подростки бросают с балкона «бомбочки»
59 человек хотят стать депутатами в Тагиле, а подростки бросают с балкона «бомбочки»
Сегодня, 20:16ОбществоФото: TagilCity.ru
На тагильских предприятиях растет уровень травматизма, агрокомплексу дали отсрочку по ликвидации экологических нарушений, а число изнасилований в Тагиле увеличилось за три года в четыре раза — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за пятницу, 29 апреля.

59 кандидатов заявились на праймериз «Единой России» для участия в выборах городской думы Нижнего Тагила в 2022 году. Среди них действующие депутаты (председатель нынешней Гордумы Вадим Раудштейн и член совета по горхозяйству и ЖКХ Александр Петров), представители кланов УВЗ и НТМК (медиаменеджер Ирина Пудовкина, экс-депутат Госдумы Алексей Балыбердин и директор «УБТ-сервиса» Гаджи Абдулов), а также руководство образовательных учреждений (Ольга Арефьева из спортшколы № 2), врачи (Римма Ильина из санатория-профилактория «Леневка» и главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников) и предприниматели.

Агрокомплексу «Горноуральский» удалось отменить предписания Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об устранении нарушений через суд. Компания подала документы на переоформление лицензии после повторной экспертизы Роспотребнадзора, соответственно, срок для устранения нарушений с февраля составляет семь месяцев. Помимо этого агрокомплекс обнаружил расхождения проверяющих со своими данными и проводит свою экспертизу. Какие еще юридические казусы всплыли в ароматном деле с выбросом свиных фекалий на поля под Нижним Тагилом, читайте ниже.

659 изнасилований зарегистрировано в Свердловской области с 2019 по 2021 годы, из них 50 — в Нижнем Тагиле. Согласно официальной информации полицейского главка, за три года количество случаев изнасилования в муниципалитете выросло в 4 раза.

Две тагильских-девочки подростка усовершенствовали «бомбочки» с водой для кидания с балкона. Вместо бумаги юные тагильчанки использовали полиэтиленовые пакеты для мусора. Обстрел прохожих регулярно проходит на улице Фрунзе, 15 в Нижнем Тагиле. При этом, одна из девочек пакеты с водой бросает с балкона, а вторая снимает реакцию прохожих на видео.

В Нижнем Тагиле растет не только количество изнасилований, но и уровень травматизма на предприятиях. За два предыдущих года травмы в различных организациях города получили 151 человек. Из них 16 случаев зафиксированы как тяжелые.

Свердловский бард Александр Новиков подключился к флешмобу «ответочек» на высказывания ведущего Владимира Соловьева о выходцах с Урала. Шансонье заступился не только за свердловчан, но и за главу региона Евгения Куйвашева, которому телевизионщик ответил в грубой форме. Новиков подчеркнул вежливость и корректность слов губернатора.

20-летний Артем Уразаев из села Калюткино Белоярского ГО прикрыл своего командира и товарищей во время спецоперации на Донбассе. Свердловчанина посмертно наградили орденом Мужества.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеЭксклюзивНижний Тагил
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