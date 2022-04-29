59 человек хотят стать депутатами в Тагиле, а подростки бросают с балкона «бомбочки»

На тагильских предприятиях растет уровень травматизма, агрокомплексу дали отсрочку по ликвидации экологических нарушений, а число изнасилований в Тагиле увеличилось за три года в четыре раза — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за пятницу, 29 апреля.

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