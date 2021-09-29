Суд не признал право Екатеринбургской епархии на Среднеуральский женский монастырь

Суд не признал право Екатеринбургской епархии на Среднеуральский женский монастырь
Суд не признал право Екатеринбургской епархии на Среднеуральский женский монастырь
Сегодня, 18:37ОбществоФото: 1MI
После апелляции, поданной управлением Росреестра, 17 арбитражный апелляционный суд отменил решение о признании права собственности Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря.

Однако суть апелляционной жалобы Росреестра не уточняется, сообщает ТАСС. Ранее право собственности удерживали сторонники экс-схимонаха Сергия и он сам.

Напомним, в конце 2020 года сотрудниками силовых структур был взят штурмом Среднеуральский женский монастырь и арестован Николай Романов, который в монастыре был известен как отец Сергий.

В конце мая суд признал за епархией право собственности на 14 построек, которые расположены на территории монастыря, а 29 июня стало известно, что управление Росреестра по Свердловской области оспорило данное решение.

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Екатеринбург
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