Около 25 тысяч тагильчан примут участие в «Лыжне России – 2019»

Старт городских соревнований назначен 2 февраля. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений совершат забег на территории ФОКа «Президентский». Около 1000 детей в возрасте от 5 до 7 лет встанут на лыжи. Для юных тагильчан будут проведены игровая и культурная программы, а также каждый ребенок получит шапку и сувенирную медаль. Помимо этого, 2 февраля 70 семей Нижнего Тагила совершат забег на территории спорткомплекса.

В областной гонке примут участие шесть тысяч тагильчан. На данный момент заявку подали 5 136 жителей Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов.

10 февраля около 300 воспитанников школ «Спутник», «Аист», «Уралец», «Юпитер» и «Старт» поборются за кубок спортивных школ Нижнего Тагила по лыжным гонкам.

Завершит спортивное мероприятие гонка среди жителей сельских населенных пунктов. 16 февраля несколько сотен участников выйдут на лыжню, организованную на берегу реки Чусовой в деревне Усть-Утка.