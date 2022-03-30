Синоптики предупредили о порывистом ветре и гололедице в Нижнем Тагиле 31 марта

Синоптики предупредили о порывистом ветре и гололедице в Нижнем Тагиле 31 марта
Синоптики предупредили о порывистом ветре и гололедице в Нижнем Тагиле 31 марта
Сегодня, 15:39ОбществоФото: pixabay.com
31 марта в Нижнем Тагиле специалисты Гидрометцентра прогнозируют ветер с порывами до 17 метров в секунду и гололедицу на дорогах.

По прогнозам синоптиков, днем будет облачно с прояснениями. Возможен мокрый снег и гололедица, а в отдельных районах- гололед.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью термометры покажут -3…-8 градусов. Днем воздух прогреется до -2…+3 градусов.

Есть риск обрыва линий электропередач, образования автомобильных заторов и возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Тагильчанам напоминают о мерах предосторожности: не гулять под деревьями, вблизи шатких конструкций, билбордов, ЛЭП.

Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дороге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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