Синоптики предупредили о порывистом ветре и гололедице в Нижнем Тагиле 31 марта

По прогнозам синоптиков, днем будет облачно с прояснениями. Возможен мокрый снег и гололедица, а в отдельных районах- гололед.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.
Ночью термометры покажут -3…-8 градусов. Днем воздух прогреется до -2…+3 градусов.
Есть риск обрыва линий электропередач, образования автомобильных заторов и возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Тагильчанам напоминают о мерах предосторожности: не гулять под деревьями, вблизи шатких конструкций, билбордов, ЛЭП.
Водителям рекомендуют быть аккуратнее на дороге.