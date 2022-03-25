Шквалистый ветер и сильный гололед ожидается в Нижнем Тагиле в выходные дни

В субботу ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов, днем потеплеет до +3 градусов. В воскресенье ночные температуры составят до -14 градусов, дневные — до +9 градусов. Оба дня ожидается сильный южный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В связи с этим всем муниципалитетам МЧС рекомендует провести превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций. В связи с погодными условиями существует повышенный риск обрывов линий электропередач, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, обрушение деревьев, задержка авиарейсов.
Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.