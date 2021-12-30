Мост на улице Циолковского в Тагиле откроется 31 декабря в 15.00

По его словам, 30 декабря прошло совещание с представителями администрации и ГИБДД. На нем точно утвердили время открытия, а также схему проезда: в каждую сторону по одной полосе. Ездить по мосту смогут только легковые автомобили и общественный транспорт, а на скорости будет стоять ограничение 20 километров в час.
Однако подчеркивается, что в мае мост вновь будет закрыт для смены дорожного покрытия.
Напомним, ранее сообщалось, что подрядчик уложил временное покрытие и по итогам испытания моста под нагрузкой получил положительное заключение экспертов.