СЗГХ отказалась от иска к подрядчику реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

14 декабря исковое производство за ненадлежащее исполнение муниципального контракта было принято Арбитражным судом Свердловской области. Сумма иска составляла 200 тысяч рублей.
Ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу предоставил редакции TagilCity.ru гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.
Прошу принять отказ МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» от исковых требований к ООО «Уралстроймонтаж», и прекратить производство по делу. Произвести отказ уплаченной государственной пошлины в сумме 7 тысяч рублей, сказано в документе за подписью директора МКУ СЗГХ Бориса Морова.
Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Работы были начаты в мае 2021 года, движение должно было быть открыто в сентябре, однако сроки неоднократно переносились. На данный момент открытие путепровода назначено на 30 декабря, подрядчик уже уложил временный асфальт на подъездах к мосту.