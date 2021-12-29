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СЗГХ отказалась от иска к подрядчику реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

29 декабря 2021, 09:33
Фото: TagilCity.ru
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» отказалось от иска на 200 тысяч рублей к ООО «Уралстроймонтаж» за реконструкцию путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

14 декабря исковое производство за ненадлежащее исполнение муниципального контракта было принято Арбитражным судом Свердловской области. Сумма иска составляла 200 тысяч рублей.

Ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу предоставил редакции TagilCity.ru гендиректор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко.

Прошу принять отказ МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» от исковых требований к ООО «Уралстроймонтаж», и прекратить производство по делу. Произвести отказ уплаченной государственной пошлины в сумме 7 тысяч рублей, сказано в документе за подписью директора МКУ СЗГХ Бориса Морова.

Фото: Гендиректор ООО "Уралстроймонтаж" Алексей Голященко

Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Работы были начаты в мае 2021 года, движение должно было быть открыто в сентябре, однако сроки неоднократно переносились. На данный момент открытие путепровода назначено на 30 декабря, подрядчик уже уложил временный асфальт на подъездах к мосту.

СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле
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