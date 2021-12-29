СЗГХ отказалась от иска к подрядчику реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

Напомним, ООО «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Работы были начаты в мае 2021 года, движение должно было быть открыто в сентябре, однако сроки неоднократно переносились. На данный момент открытие путепровода назначено на 30 декабря, подрядчик уже уложил временный асфальт на подъездах к мосту.