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СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

28 декабря 2021, 14:57
Фото: TagilCity.ru
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» просит суд взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 200 тысяч рублей. Подрядчик, как следует из иска, ненадлежаще исполняет обязанности по реконструкции моста на улице Циолковского и по капремонту улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

14 декабря исковое заявление от муниципального учреждения было принято в Арбитражный суд Свердловской области. «Служба заказчика городского хозяйства» хочет взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 200 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта.

Напомним, что ООО «Уралстроймонтаж» приступил к реконструкции путепровода и капремонту ул. Октябрьской революции 12 мая. Открыть временное движение на Тагилстрой подрядчик обещал еще 10 сентября, однако сроки постоянно сдвигались. Сейчас дата открытия временного движения запланирована на 30 декабря, к этому времени ООО «Уралстроймонтаж» должен закончить монтаж освещения, поставить ограничительные блоки и организовать условия для пешеходов.

ООО «Уралстроймонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков сдачи дорог в микрорайоне Муринские пруды.

Тагильская компания «Уралстроймонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков
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