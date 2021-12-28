СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

Напомним, что ООО «Уралстроймонтаж» приступил к реконструкции путепровода и капремонту ул. Октябрьской революции 12 мая. Открыть временное движение на Тагилстрой подрядчик обещал еще 10 сентября, однако сроки постоянно сдвигались. Сейчас дата открытия временного движения запланирована на 30 декабря, к этому времени ООО «Уралстроймонтаж» должен закончить монтаж освещения, поставить ограничительные блоки и организовать условия для пешеходов.