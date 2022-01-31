За еду для школьников из просроченных продуктов наказана компания из Екатеринбурга

За еду для школьников из просроченных продуктов наказана компания из Екатеринбурга
За еду для школьников из просроченных продуктов наказана компания из Екатеринбурга
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1MI
Компания, которая кормила школьников просроченными продуктами в Екатеринбурге, получила штраф после проверки прокуратуры.

Прокуратура провела проверку после жалоб родителей на питание детей в школах № 48 и 171. Столовые учебных заведений обслуживает одна компания, в работе которой найдены нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате проверки оказалось, что суточные пробы еды не брали, продукты были с истекшим сроком годности, а также не поддерживались процедуры содержания инвентаря для производства, то есть там найдены остатки пищи.

Заведующие производством получили за это штрафы по три тысячи рублей. На данный момент все нарушения устранены.

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