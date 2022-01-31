За еду для школьников из просроченных продуктов наказана компания из Екатеринбурга

Прокуратура провела проверку после жалоб родителей на питание детей в школах № 48 и 171. Столовые учебных заведений обслуживает одна компания, в работе которой найдены нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате проверки оказалось, что суточные пробы еды не брали, продукты были с истекшим сроком годности, а также не поддерживались процедуры содержания инвентаря для производства, то есть там найдены остатки пищи.
Заведующие производством получили за это штрафы по три тысячи рублей. На данный момент все нарушения устранены.